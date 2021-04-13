Саранск, , 11:55 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 апреля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 523 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 526 жителей Мордовии. 222 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, накануне от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1775 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 12 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получал 571 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2028 человек.