Соединённые Штаты Америки, , 11:55 — REGNUM Власти города Бруклин-Сентер в штате Миннесота призвали протестующих, которые вышли на городские улицы после гибели от рук полицейского 20-летнего афроамериканеца Данте Райта, разойтись по домам для соблюдения комендантского часа. Об этом мэр города Майк Эллиотт заявил в эфире телекомпании CNN.

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Градоначальник обратился к участникам протеста, которые с наступлением комендантского часа всё еще оставались у полицейского участка Бруклин-Сентер.

«Мы хотим, чтобы люди разошлись по домам, — сказал мэр. — Люди всё ещё расстроены, но сейчас необходимо попытаться разогнать толпу и заставить людей разойтись по домам».

Эллиотт заявил, что с пониманием относится к недовольству жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в городе Бруклин-Сентер в Миннесоте сотрудница полиции застрелила чернокожего Данте Райта, который оказывал сопротивление и вырвался в ходе задержания. В управлении полиции заявили, что она использовала пистолет по ошибке, приняв его за электрошокер.

В связи с инцидентом на территории города Миннеаполис (штат Миннесота) городские власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в ночь на 13 апреля в городе был введён комендантский час в вечернее и ночное время.