Хоринский район, Бурятия, , 11:54 — REGNUM В Бурятии против 65-летнего жителя Хоринского района возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, обвиняемый заключён под стражу.

По данным следствия, мужчина являлся священнослужителем одной религиозной организации, открывшей церковь в небольшом селе. По данным СМИ, он был дьяконом евангельской церкви. В детскую комнату храма приходили играть дети без сопровождения взрослых.

«В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выявить преступление удалось практически случайно. Полиция вела проверку по заявлению микрофинансовой организации, в которой священника обвиняли в мошенничестве при получении кредита. Обследуя телефон мужчины, полицейский нашёл порнографические фото несовершеннолетней девочки.

В ходе допроса обвиняемый признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Показания были впоследствии подтверждены «следственным путём». Расследование уголовного дела продолжается.

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