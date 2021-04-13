Саратов, , 11:58 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По состоянию на 13 апреля жертвами COVID-19 числятся 879 жителей региона.

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Как уточнили в облминздраве, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки двое мужчин и одна женщина в возрасте от 58 лет до 81 года.

Активными больными на сегодняшний день остаются 4492 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 13 апреля, у 56 699 жителей. Выздоровели за все время 51 328 пациентов, за сутки — 142 человека.

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