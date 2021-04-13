Махачкала, , 11:51 — REGNUM В Дагестане уволен с должности и.о. главы министерства по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов. Указ об этом подписал врио руководителя республики Сергей Меликов, сообщили 13 апреля в его пресс-службе.

Напомним, на днях Ибрагимов стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества с целью хищения денежных средств и о мошенничестве. В сообщении Следственного комитета говорится о хищении из бюджета 620 млн рублей в бытность, когда Ибрагимов занимал пост министра труда и социального развития Дагестана (2017−2018 годы). Суд арестовал его до 1 мая 2021 года, ведется следствие.

На должность главы минтуризма Расул Ибрагимов был назначен в ноябре 2018 года прежним главой Дагестана Владимиром Васильевым. С приходом к руководству врио главы Сергея Меликова в 2020 году он сохранил этот пост с приставкой и.о.