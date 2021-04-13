Сеул, 13 апреля 2021, 11:52 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль вновь возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого с 10 по 11 апреля среди 1016 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 36,3% респондентов.
На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 23,5% респондентов.
За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (12,3%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (5,1%), независимый депутат Хон Чжун Пё (4,9%), премьер-министр Чон Сэ Гюн (2,9%).