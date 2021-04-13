Москва, 13 апреля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Рэпер Тимати решил измерить свой рост для критиковавших его подписчиков. Видео он опубликовал в историях своего Instagram-аккаунта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимати

С помощью рулетки рэпер продемонстрировал, что выше, чем цифра, о которой пишут комментаторы в соцсетях. «Извините, что ввёл вас в заблуждение. Я сказал, что мой рост 175 сантиметров, я сейчас измерил, он 174 сантиметра», — доказывает исполнитель.

Ранее Тимати в одном из выпусков шоу «Холостяк» снял с девушки туфли на каблуке, чтобы сравнить её рост со своим. Рэпер объяснил, что у него нет комплексов по этому поводу: «Просто всегда пытаюсь понять, какой у меня рост. Последний раз был 175».