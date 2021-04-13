Новосибирск, , 11:50 — REGNUM В Новосибирской области прорабатываются различные сценарии развития паводковой ситуации. Сценарии будут уточняться еженедельно. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Отметим, что сегодня, 13 апреля, губернатор Андрей Травников и начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов провели смотр сил и средств, предназначенных для реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных сезонными рисками.

«На данный момент прогноз достаточно спокойный. На смотре представлены все подразделения, необходимые для защиты населения от последствий паводка, предстоящего пожароопасного сезона. Все силы мобилизованы и готовы для оказания помощи», — отметил глава региона.

Он призвал глав муниципалитетов усилить разъяснительную работу с населением, своевременно информировать граждан о приближении паводка.