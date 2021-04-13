Москва, , 11:55 — REGNUM Рост цен на продукты питания в России был ожидаемым. Об этом 13 апреля сообщил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, за счет увеличения в России производства мяса птицы, свинины и зерна цены в магазинах удаётся сдерживать. При этом регулировать цены нужно не на уровне производителей, а на уровне торговых сетей, у которых высокая наценка.

«Ситуация с ростом цен — естественная. Все накопленные издержки, которые легли на плечи производителей, легли в цену продукции. Вопрос к министерствам, которые должны заниматься этой проблемой, которые должны предупреждать руководство страны об угрозе роста цен и проводить определенные контрмеры», — сказал Лисовский.