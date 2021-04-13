Монте-Карло, Монако, , 11:50 — REGNUM Тест на коронавирус российского теннисиста Даниила Медведева показал положительный результат и в результате этого спортсмен не сможет принять участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом 13 апреля сообщается в официальном аккаунте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в соцсети Twitter.

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Также уточняется, что оказавшийся положительным тест на SARS-CoV-2 был сдан российским спортсменом 12 апреля. При этом указывается, что в данный момент Медведев изолирован и пребывает под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP.

Отметим, теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля, Даниил Медведев должен был начать выступать на нем со второго круга.