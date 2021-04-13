Уфа, 13 апреля 2021, 11:55 — REGNUM Взрывные работы для ликвидации ледовых заторов начали проводить на реках в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Белорецком районе в связи с ледовым затором река Инзер около села Ассы вышла из берегов: 19 жилых домов оказались в зоне затопления.
К взрывным работам привлекли сотрудников спасательных ведомств, операторов беспилотника, судно на воздушной подушке и взрывников войсковой части Алкино.
По словам спасателей, сейчас фиксируется подвижка льда. Они сообщают, что, если потребуется, взрывные работы будут продолжены.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС по Башкирии, взрывные работы будут также проведены на местах затора в Дуванском районе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате быстрого таяния снега, вода в реке Уршак в Башкирии перелилась через дамбу.