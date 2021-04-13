Уфа, , 11:55 — REGNUM Взрывные работы для ликвидации ледовых заторов начали проводить на реках в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Белорецком районе в связи с ледовым затором река Инзер около села Ассы вышла из берегов: 19 жилых домов оказались в зоне затопления.

К взрывным работам привлекли сотрудников спасательных ведомств, операторов беспилотника, судно на воздушной подушке и взрывников войсковой части Алкино.

«В течение ночи происходили колебания уровня воды, но на данный момент уровень остался прежним. Ледовый затор спустился ниже моста. Сегодня в месте ледового затора прогремели первые взрывы, направленные на его ликвидацию», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, сейчас фиксируется подвижка льда. Они сообщают, что, если потребуется, взрывные работы будут продолжены.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС по Башкирии, взрывные работы будут также проведены на местах затора в Дуванском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате быстрого таяния снега, вода в реке Уршак в Башкирии перелилась через дамбу.