Красноярский край, , 11:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За всё время в Красноярском крае умерли 3307 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 68 359 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 63 157 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Красноярском крае выявили 118 носителей коронавируса