Москва, , 11:48 — REGNUM Власти Китая упорно не желают, чтобы их валюта была конвертируемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

«Действия Китая во всем, чего не коснись, имеют характер долгосрочной стратегии, — сказал Пальченко. — Не является исключением и использование цифрового юаня. Китай упорно не желает, чтобы его валюта была конвертируемой. Почему? Ответ простой: Китай, видимо, не хочет, чтобы его валюта была чем-то иным, кроме валюты. Ему не нужно, чтобы курс юаня зависел от международных спекуляций и контролировался кем-то, кроме них самих. Китай — производитель-экспортёр, и от курса его валюты зависит себестоимость производства. А себестоимость производства явно рассматривается китайскими властями как вопрос национальной безопасности. И контроль над себестоимостью они никогда никому не отдадут».

Поэтому, как полагает Пальченко, позициям доллара как основной резервной валюты цифровой юань в настоящее время не угрожает.

«К тому же статус активно используемой резервной валюты накладывает на власти этой страны дополнительную ответственность и расходы. Китаю это точно не нужно, — уточнил эксперт. — Однако цифровизация юаня не нужна США по другой причине. Сегодня SWIFT — держатель информации обо всех транзакциях, что движутся через эту систему. А значит, теоретически через SWIFT власти США могут «присматривать» за соблюдениями своих многочисленных санкций. А цифровой юань сделает SWIFT лишним звеном в международной торговле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор РЭШ Константин Егоров заявил, что если Китай создаст цифровую версию юаня, то угроза доллару усилится еще сильнее.

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