Ташкент, , 11:48 — REGNUM Вакцину от коронавируса в Узбекистане получили 216 087 человек, или 0,6% населения республики. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки вакцину получили 67 445 человек, что стало рекордом вакцинации в течение суток. Среди регионов Узбекистана наибольшее число привитых граждан насчитывается в Ферганской области — 39,3 тыс. и Андижанской области — 25,3 тыс.

Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана началась 1 апреля 2021 года. С 1 марта в республике наблюдается рост числа новых случаев заражения инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане за сутки от SARS-CoV-2 вакцинировались более 40 тыс. человек