Москва, , 11:47 — REGNUM Для маломобильных жителей Москвы появилась возможность вакцинации от коронавирусной инфекции на дому, сообщила 13 апреля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Она рассказала, что в городе постоянно расширяются возможности для вакцинации от COVID-19.

«С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — заявила Ракова.

По словам заместителя мэра, в столице таких жителей порядка 120 тысяч человек. Для вакцинации на дому сформировано 66 бригад.

Ракова отметила, что специальной заявки подавать не требуется, поскольку вся необходимая информация о маломобильных гражданах будет предоставлена поликлиниками.