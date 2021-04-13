Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 апреля.

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Новые носители инфекции выявлены в 45 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (93), Каменске-Шахтинском и Шахтах (по девять). Около 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,2% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 83 956 жителей Ростовской области.

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