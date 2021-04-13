Тюмень, , 11:58 — REGNUM История Галины из тюменского города Ишима, которой сперва запретили видеться с её новорождённым сыном из-за отсутствия справки о наличии коронавирусной инфекции, а теперь и вовсе собираются лишить ребёнка, затронула за живое не только её земляков. Люди недоумевают в социальных сетях и на форумах России.

«Меня не пускали из-за странных справок»

Галина поделилась своей бедой с порталом 72.ru. По её словам, сына она родила 13 марта, он родился недоношенным, соответственно попал на интенсивную терапию. Мама лежала в другой палате, отдельно от ребёнка. Как только женщина восстановилась после родов, её выписали, без сына. Прилагается скриншот справки в доказательство. Галина должна была вернуться в больницу 15 марта, где её положили бы уже вместе с сыном в соматическое отделение. Но она простыла, обратилась к терапевту. Однако в роддом к ребёнку допущена не была: отсутствовала справка о результате анализа на коронавирусную инфекцию. Взяли лишь памперсы для малыша. Но и после отрицательного анализа на COVID-19 Галину не пускали к сыну. Когда настал день выписки ребёнка из больницы, она вместе с супругом пришла забрать сына, но в роддоме их отправили в органы опеки.

«Я пришла туда, а мне сунули бумажку об отказе от ребёнка. Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребёнка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав. Моего ребёнка увезли в Тюмень, в дом малютки 8 апреля, я узнала об этом от адвоката», — сообщила Галина журналистам.

По словам защитника, жилищные условия Галины и её супруга соответствуют требованиям для воспитания сына — есть спальное место, вещи. Адвокат также выяснил, что ребёнку поменяли имя при переводе в Тюмень — из Арсения он стал Валерием.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов. А адвокат семьи обратился с заявлением в прокуратуру.

«Ювенальное гестапо в действии»

В самом Ишиме в историю Галины верят слабо. Многие считают, что женщина что-то недоговаривает. К примеру, участники паблика «ВИшиме.орг» задаются вопросом: когда малыша перевели в соматику, а мать заболела, почему ни папа, ни близкие родственники не легли вместе с мальчиком в больницу.

«Могу допустить, что женщина отказалась от ребёнка, но дома подумала, прокрутила историю, что может оказаться без причитающихся денег (материнского капитала и пособий), и решила, что ребёнка надо брать, а там как карта ляжет», — предполагает одна из жительниц города.

В паблике «Новости 72.ru» идут жаркие споры. Выдвигается версия, что «нечистые на руку» сотрудники опеки подгадали подходящего младенца для какой-нибудь бездетной пары». Иначе бы не менялось имя младенца при переводе из Ишима в Тюмень.

«В любом случае давить на мать подписать отказ нельзя, даже те, кто реально бросают и пишут отказ, имеют право передумать, а тут женщина по безалаберности подумала, что ребенок под присмотром. А здорового ребёнка не от алкашни, видимо, кто-то долго караулил», — было высказано предположение.

«Эти ювенальные гестаповцы (другие слова трудно подобрать) ради отчётности и премий готовы на любое преступление… Требую уволить виновных в ситуации. Директору департамента вынести строгий выговор с занесением в личное дело», — возмущается тюменец.

На портале «ЯПлакалъ» к обсуждению истории Галины из Ишима подключилась уже вся Россия. Одна из участниц дискуссии привела пример знакомой, которая хотела отказаться от ребёнка — «с ней и психолог общался, и главврач, и органы опеки, лишь бы она не оставляла».

«Во-первых, сейчас при поступлении в роддом тестируют на коронавирус. Во-вторых, кучу матерей выписывают, а детей переводят в больницу. Подругу прокесарили 3 января, у мелкого были проблемы — вод наглотался, её выписали, ребёнка из Раменского перевели в Люберцы. Их тоже не пускали, только смесь, памперсы, одежду передать. Через две недели забрала сына. И никто там не вызывал опеку», — сообщает столичная жительница.

«Ничего себе, ювенальный киднеппинг!», «Украли ребёнка, по сути!» — звучат возмущённые возгласы.

«Я удивляюсь, почему таких случаев не тысячи при всём этом цирке с ковидом и нашей медицинской системой», — отметил один из комментаторов.

Хочется надеяться, что случай с Галиной из Ишима всё-таки единичный системный сбой или цепь недомолвок. Пока это выглядит как безумное бюрократическое зверство. И непременно этот случай требует обязательных пояснений со стороны сотрудников роддома, местного здравоохранения, органов опеки. Напомним, дело взял на контроль тюменский омбудсмен, который подробностями не делится.

«Конечно, ребёнок имеет право жить в своей любящей семье, но нужно разбираться. Когда дело касается малышей, у сторон всегда очень много эмоций», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.