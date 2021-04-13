Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Правительство Швеции предлагает дополнительно инвестировать 140 миллионов крон (€14 млн) в работу гражданского общества в целях защиты уязвимых групп населения в 2021 году. Увеличение расходов происходит из-за пандемии коронавируса и ее негативных последствий на отдельные группы населения. Об этом сообщается на сайте кабинета министра Швеции.

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Отмечается, что средства будут направлены на защиту социально незащищенных слоев населения, находящихся в уязвимом положении: подвергшихся жестокому обращению детей и членов ЛГБТ-сообщества и других жертв насилия. На эти цели будут выделены 90 миллионов крон. В 2020 году на эти же цели было выделено 100 миллионов крон, а в начале 2021 года — еще 40 миллионов шведских крон.

Предлагаемая правительством дополнительная поддержка является продолжением предыдущих пакетов помощи.

Остальные 50 миллионов крон пойдут на укрепление работы организаций, занимающихся оказанием помощи людям с психическими заболеваниями, безработным и бездомным.