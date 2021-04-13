Баку, , 11:45 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным обнаруженные в Нагорном Карабахе ракеты неэкспортного варианта от ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом глава государства сообщил 13 апреля на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

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«1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация», — пояснил азербайджанский лидер.

Напомним, в сообщении об этом телефонном разговоре, опубликованном на сайте Кремля, ракеты не упоминались. При этом Алиев заявил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером.

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«По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», — цитирует «Интерфакс» Алиева.

Кроме того, по его словам, Баку также ждёт официального ответа по поводу использования ракет «Искандер» от Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об использовании Ереваном «Искандеров» во время осеннего обострения конфликта в Карабахе, однако затем армянская сторона опровергла это утверждение.

В начале апреля власти Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе найдены обломки ракет «Искандер», якобы использованных Арменией осенью 2020 года, и представили фотографии. Фрагменты ракет, обнаруженные 15 марта в городе Шуша, показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) на территории предприятия «Азерландшафт».