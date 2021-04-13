Казань, , 11:49 — REGNUM В Татарии с начала пандемии, по информации на 13 апреля, подтверждено 19 868 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 34 жителя, днем ранее — 32 человека. Выздоровели за все время 16 973 пациента, за сутки выписались 42 человека. Произошли за весь период 439 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За последние 24 часа жертвой инфекции стал один человек. Активными больными являются на сегодняшний день 2456 пациентов.

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В стационары за сутки госпитализировали 13 человек, 21 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 15 носителей вируса, еще четверо проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, коронавирусная инфекция в России с начала пандемии унесла жизни 103 601 человека. За сутки в стране выздоровели 9611 ковид-пациентов.

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