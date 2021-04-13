Симферополь, 13 апреля 2021, 11:44 — REGNUM Срок рассмотрения запросов депутата Государственной думы Натальи Поклонской («Единая Россия») по фактам нарушения природоохранного законодательства на территории Форосского парка продлён генеральным прокурором РФ. Об этом 13 апреля написала с соцсетях сама Поклонская.
Поклонская также сообщила, что её запросы получили поддержку министра природных ресурсов и экологии РФ.
Поклонская подчеркнула, что необходимо сохранить уникальное природное богатство и культурное достояние Крымского полуострова.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале жители Ялты забили тревогу из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка. Глава Крыма Сергей Аксёнов после того, как скандал дошёл до Кремля, провёл с жителями встречи, на которых подтвердил, что строительство остановлено не будет — на территории парка будут построены корпуса детского лагеря. Власти настаивают, что строительство ведется по закону, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Однако 22 марта стало известно о возбуждении по материалам проверки прокуратуры Крыма уголовного дела о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.
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