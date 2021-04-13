Красноярск, , 11:43 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в оперативном штабе региона.

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За всё время в Красноярском крае выявлено 68 359 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 63 157 человек, в том числе 99 — за сутки.

В регионе проведено уже 2 566 863 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в крае был подтверждён 121 случай заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнился 100 фамилиями.

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