Липецк, , 11:43 — REGNUM В Курской области депутата сельсовета досрочно лишили полномочий за нарушения законодательства в области противодействия коррупции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Член Собрания депутатов Калиновского сельсовета Хомутовского района один из депутатов не представил сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Срок подачи этих документов составляет четыре месяца после избрания.

Департамент администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений направил в собрание депутатов письмо, по итогам рассмотрения которого депутат был досрочно лишен своих полномочий.