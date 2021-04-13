Москва, , 11:42 — REGNUM В Хорватии с 15 апреля приступят к массовой вакцинации сотрудников туристического сектора. Вакцинацию планируется закончить до начала турсезона-2021, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти Хорватии намерены вакцинировать о коронавируса около 70 тыс. работников, контактирующих с иностранными туристами — это сотрудники отелей, работники транспорта, ресторанов и т. д., в том числе и сезонные работники из других стран.

Прививочная кампания в секторе туризма Хорватии должна быть завершена к 1 мая. После этого числа начнется вакцинация всего остального населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия с 1 апреля возобновили прием документов на туристические визы.

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