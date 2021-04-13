Нижний Новгород, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки восемь жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о семи летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2960 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в регионе выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем прироста зараженных с 4 октября 2020 года. Накануне сообщалось о 212 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 110 677 случаев.

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