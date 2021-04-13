Тегеран, , 11:54 — REGNUM Политика ЕС на сегодняшний день соответствует самому радикальному политическому курсу США в отношении Ирана. Об этом иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил 13 апреля на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Европа не только поддерживает позицию США, но и фактически поддерживает самое радикальное течение в американской политике», — подчеркнул Зариф.

США, напомнил он, препятствуют поставкам в Иран медикаментов и продовольствия, но ЕС не осудили эти действия. Евросоюз не осудил и диверсию против ядерного объекта в Натанзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз продлил и расширил санкции в отношении Ирана, связанные с нарушениями прав человека.

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