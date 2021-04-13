Пенза, , 11:48 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки число выявленных заболевших коронавирусом составило 100 человек. За все время наблюдения инфекцию зарегистрировали у 43 329 жителей. Об этом 13 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 40 620 пациентов, за сутки — 141 человек. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 573 жителя, трое — за последние 24 часа. Число активных больных снизилось и составляет на сегодняшний день 2136 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, всего в России, по информации оперштаба на 13 апреля, с начала пандемии выявили 4 657 883 случая заражения SARS-CoV-2. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 338 человек.

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