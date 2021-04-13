Стокгольм, , 21:45 — REGNUM Компания Janssen, входящая в состав холдинга Johnson & Johnson, начала поставлять первые дозы своей вакцины от COVID-19 на территорию ЕС. В Швеции ожидают первую партию препарата в эти выходные. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Janssen доставит 200 миллионов доз в ЕС, Норвегию и Исландию в 2021 году. Когда вакцина от Janssen была одобрена европейским регулятором месяц назад, Еврокомиссия спрогнозировала, что до конца апреля в Швецию поступит 229 000 доз вакцины.

Сейчас предполагается, что прибудет около 67 000 доз — значительно меньше, но примерно на две недели раньше запланированного срока.

«Уже в мае будет пополнение на 295 000 доз, а до конца июня — еще на 888 000 доз, что в общей сложности составит чуть более 1,2 миллиона доз от Janssen до середины года — если все пойдет хорошо», — заявил газете Göterborgs-Posten Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

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