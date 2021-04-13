Тольятти, Самарская область, , 11:41 — REGNUM Выпуск обновленной Lada Vesta в 2021 году ещё не начнется, хотя АвтоВАЗ уже начал подготовку производственной площадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что отечественное предприятие уже начало разработку модернизированной модели Lada Vesta. Однако её производство ожидается не раньше 2022 года.

«Действительно, проект по рестайлингу активно реализуется. Сроки выпуска новой машины пока не определены, ожидать её следует не раньше 2022 года», — сообщили в компании.

Напомним, Lada Vesta FL, предназначенную для авторынка Европы, оснастят модернизированным мотором и мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Читайте также: Обнародованы фото салона рестайлинговой Lada Vesta