Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 апреля выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем прироста инфицированных с 4 октября 2020 года. Накануне сообщалось о 212 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 110 677 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки выписаны 250 человек, всего выздоровели с начала пандемии 105 518 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом восемь жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2960 человек. Накануне сообщалось о семи летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко снизился и составляет 0,91. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 13 апреля остаются свободными 23% коек.