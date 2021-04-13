Москва, , 11:52 — REGNUM России не угрожает резкий рост цен на продукты питания. Об этом 13 апреля заявил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я бы не сказал, что у нас катастрофически растут цены и что нас ждет большое повышение цен на продовольствие. Тем более, сейчас подходит сезон, когда начнется новый урожай. Но понятно, что проблема есть», — сказал Лисовский.

По его мнению, о том, что мясо птицы и яйца будут дорожать, стало понятно еще два года назад. Однако тогда никаких мер для предотвращения этого не было выполнено.

«Минсельхоз обращался по поводу увеличения бюджета субсидирования этих областей, но это не получилось. Мы должны понимать, что все происходящее в стране взаимосвязано. Выросла цена на металл, пиломатериалы, арматуру, понятно, что через полгода-год это все скажется в цене продовольствия. Я уже не говорю про рост наших естественных и неестественных монополий. Это все сказывается на цене продовольствия», — заявил эксперт.

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