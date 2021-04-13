Москва, 13 апреля 2021, 11:38 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1782 носителя коронавируса, сообщили 13 апреля в столичном оперштабе.
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«Подтверждено 1782 новых случая заражения, госпитализировано 990 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.
Также за сутки 1694 поправили здоровье и были выписаны. С начала пандемии количество выздоровевших превышает 963 тысячи.
В штабе посоветовали москвичам, почувствовавшим симптомы ОРВИ, остаться дома и вызвать врача.