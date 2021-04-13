Горно-Алтайск, , 11:38 — REGNUM В марте 2021 года цены на бензин в Республике Алтай выросли на 5,4%. Таким образом, с начала года автомобильное топливо в регионе подорожало на 7,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Наиболее сильно выросли цены на наиболее популярный бензин марки АИ-92 — на 6,4% за месяц и 8,5% с начала года, достигнув отметки 44,5 рубля за 1 литр на заправках Горно-Алтайска. Изменения цен на АИ-95 и АИ-98 за март составили соответственно 4,7% и 4% — до 46,23 и 52 рубля за литр.

При этим стоимость дизеля оставалась стабильной — рост с начала года составил лишь 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Горно-Алтайск стал лидером по росту цен на бензин среди региональных центров Сибирского федерального округа.

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