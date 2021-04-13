Ставрополь, , 11:37 — REGNUM Пять ковид-пациентов скончались в Ставропольском крае за прошедшие сутки. Общее число умерших от осложнений, полученных в результате заражения опасной инфекцией, составило 1278 человек, сообщили 13 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Всего на Ставрополье за все время пандемии установлен диагноз COVID-19 у 51 575 жителей. За прошедший день их число увеличилось на 90 человек. За эти же сутки выписаны после лечения 47 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 48 541 человека.

В настоящее время на Ставрополье проходят лечение от COVID-19 1756 человек, считающиеся «активными» больными.