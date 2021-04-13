Оренбург, , 11:37 — REGNUM В Оренбургской области на развитие сельских домов культуры в 2021 году выделят более 47 млн рублей. такое решение принято областным правительством, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Финансирование предусмотрено для развития и укрепления материально-технической базы учреждений в тех населенных пунктах, где население не превышает 50 тыс. человек. Средства пойдут покупку светового, звукового видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви.

По 3,3 млн выделяют 13 муниципальным образованиям, в том числе трем городским округам — Соль-Илецкому, Кувандыкскому и Ясненскому. Ранее подобные выплаты получили 40 домов культуры.