Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Согласно новым данным Государственной службы занятости Швеции, рынок труда начинает постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией. В то же время в стране растет длительная безработица. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Так, был поставлен новый антирекорд — 187 000 человек в Швеции считаются длительно безработными. В ведомстве подчеркнули, что до конца года их число может составить более 200 000 человек. И это несмотря на то, что рынок труда в целом несколько восстановился.

Напомним, что в Швеции длительно безработными считаются граждане, которые не были трудоустроены в течение последних 12 месяцев.

Другой тревожный вывод, содержащийся в докладе Государственной службы занятости, касается лиц, потерявших работу из-за модернизационных процессов в экономики. В частности, речь идет об электрификации и цифровизации. Отмечается, что им найти новую работу будет труднее всего.

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