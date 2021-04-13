Липецк, , 11:35 — REGNUM В Липецке отопительный сезон в жилом фонде завершится 13 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписала главой Липецка Евгения Уваркина.

Согласно данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Липецк пришло устойчивое потепление. Воздух прогрелся до 18−21 градусов тепла, а среднесуточная температура уже превысила восемь градусов тепла.

От систем отопления отключат всех потребителей, кроме образовательных учреждений и объектов здравоохранения. В объектах социальной сферы отключать отопление будут по заявкам руководителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начался 19 октября. В 2020 году отопление в жилых домах отключили 29 апреля.