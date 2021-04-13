Кострома, , 12:00 — REGNUM В Костроме завершили расследование дела в отношении 19-летнего ярославца, подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом со ссылкой на информацию СУ СКР по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Https://pixabay.com

По версии следователей, молодой человек приобрёл 4 поддельных купюры номиналом 5 тысяч рублей и попросил 17-летнего знакомого помочь ему со сбытом.

Юноши оплачивали небольшие покупки в костромских магазинах поддельными деньгами, оставляя сдачу себе. Подобным образом ярославцы смогли сбыть 15 тысяч рублей. При попытке разменять последнюю 5-тысячную купюру продавец магазина вызвала сотрудников полиции.

Уголовное дело по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов» против 19-летнего юноши направлено в суд. Несовершеннолетнего обвиняемого оставили под подпиской о невыезде.