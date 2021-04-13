Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов вновь обновила исторический максимум, составив в пиковых значениях более $62,5 тыс. Это 13 апреля следует из данных торговой площадки Сoindesk.

Согласно этим данным на 11:22 мск, за биткоин давали $62,544,2, что есть рост на 3,06%.

При этом по данным 11:32 мск стоимость криптовалюты биткоин составляет 62,660,31.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ингушетии установлен запрет на проведение любых операций с криптовалютой для лиц, исповедующих ислам.