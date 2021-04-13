Санкт-Петербург, 13 апреля 2021, 11:38 — REGNUM Три крупных района Ленинградской области — Всеволожский, Гатчинский и Выборгский — остаются «лидерами» по ежедневному количеству новых носителей коронавирусной инфекции.

Три района Ленобласти остаются лидерами по числу зараженных коронавирусом
Три района Ленобласти остаются лидерами по числу зараженных коронавирусом
Оперштаб ЛО.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки положительные результаты тестов на ковид получили 94 жителя Ленобласти, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 13 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Как уточняют в региональном оперштабе, новые случаи заражения 12 апреля выявлены в 60 населенных пунктах региона. Наибольшее число — во Всеволожском (26), Гатчинском (16) и Выборгском (14) районах.

«По состоянию на 07:00 мск 13 апреля в Ленобласти развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободны 460 коек (37,89%), в том числе в палатах реанимации — 145 коек», — уточнили ИА REGNUM в комздраве региона.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 41 078 инфицированных, из них 38 435 человек выздоровели, в том числе 87 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1048 жителей, в том числе 12 апреля в регионе было зарегистрировано еще три летальных исхода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом