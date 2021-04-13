Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Три крупных района Ленинградской области — Всеволожский, Гатчинский и Выборгский — остаются «лидерами» по ежедневному количеству новых носителей коронавирусной инфекции.

Три района Ленобласти остаются лидерами по числу зараженных коронавирусом Оперштаб ЛО.

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За последние сутки положительные результаты тестов на ковид получили 94 жителя Ленобласти, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 13 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Как уточняют в региональном оперштабе, новые случаи заражения 12 апреля выявлены в 60 населенных пунктах региона. Наибольшее число — во Всеволожском (26), Гатчинском (16) и Выборгском (14) районах.

«По состоянию на 07:00 мск 13 апреля в Ленобласти развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободны 460 коек (37,89%), в том числе в палатах реанимации — 145 коек», — уточнили ИА REGNUM в комздраве региона.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 41 078 инфицированных, из них 38 435 человек выздоровели, в том числе 87 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1048 жителей, в том числе 12 апреля в регионе было зарегистрировано еще три летальных исхода.

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