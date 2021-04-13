Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В Чебоксарах всех участников парада Победы планируют протестировать на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал глава Чувашии Олег Николаев на планёрке в правительстве.

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Руководитель республики напомнил, что необходимо обеспечить безопасность при проведении праздничного мероприятия 9 мая.

«Накануне проведения мероприятий нужно провести ПЦР-тестирование участников парада Победы, чтобы у нас был дополнительный фильтр. Будет организована онлайн-трансляция для того, чтобы жители смогли увидеть парад, не собираясь в одном месте», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах парад Победы состоится в очном формате, но при этом он пройдёт не на реконструированной Красной площади, а на площади Республики. Ожидается, что в нём примут участие 2 тыс. человек.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 23 308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 21 234 человека (91,1%), скончались 787 пациентов.

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