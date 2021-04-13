Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 338 человек, сообщили 13 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 338 летальных исходов», — рассказали в штабе.

Коронавирусная инфекция в России с начала пандемии унесла жизни 103 601 человека.

Уточняется, что за сутки в стране выздоровели 9611 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в лене Вестерноррланд, расположенном в центральной части Швеции, было зарегистрировано более 1400 случаев заражения коронавирусом.

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