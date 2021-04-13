Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, «Шведские демократы» в ходе пресс-конференции по вопросу формирования следующего правительства огласят свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В пресс-конференции, назначенной на 12:00 (GMT+3), примут участие лидер партии Джимми Окессон, лидер фракции и партийный секретарь. Из-за пандемии коронавируса число участников пресс-конференции ограничится только руководством партии.

Напомним, что недавно по так называемому правительственному вопросу определились «Либералы». Партия намерена поддержать формирования правого правительства после следующих парламентских выборов в сентябре 2022 года.

Как подчеркивают журналисты, оказать свою поддержку правоконсервативной коалиции «Умеренных-Христианских демократов» «Шведские демократы» готовы только при заключении письменно соглашения о сотрудничестве. Партия Окессона не намерена идти на уступки в вопросах иммиграции и правоохранительной деятельности.

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