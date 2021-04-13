Киев, 13 апреля 2021, 11:36 — REGNUM До июля 2021 года Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут пересмотреть условия сотрудничества. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии «РБК-Украина».
Устенко отметил, что в этом случае деньги МВФ поступят на Украину в начале сентября 2021 года.
Советник рассказал, что в данный момент министерство финансов Украины и представители МВФ обсуждают допустимый размер дефицита украинского бюджета на 2022 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что МВФ может выделить Украине кредит в размере $2,7 млрд в рамках программы по борьбе с коронакризисом.
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