Киев, , 11:36 — REGNUM До июля 2021 года Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут пересмотреть условия сотрудничества. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии «РБК-Украина».

"Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда — июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков», — сообщил он.

Устенко отметил, что в этом случае деньги МВФ поступят на Украину в начале сентября 2021 года.

Советник рассказал, что в данный момент министерство финансов Украины и представители МВФ обсуждают допустимый размер дефицита украинского бюджета на 2022 год.

«Будут внесены изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повышают его независимость», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что МВФ может выделить Украине кредит в размере $2,7 млрд в рамках программы по борьбе с коронакризисом.

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