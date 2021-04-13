Йошкар-Ола, , 11:33 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении 51-летней заведующей детским садом по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» — 8 эпизодов), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог из корыстной и иной личной заинтересованности» — 8 эпизодов). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в течение 10 лет женщина изготавливала фиктивные приказы о принятии на работу подставных лиц на должности подсобных рабочих, младшего воспитателя, сторожа, кастелянши и садовника, о начислении им заработной платы и премий, а также об их увольнении. При этом фактически трудовые обязанности никто не исполнял, а выплаты на сумму более 524 тыс. рублей получила обвиняемая.

В течение пяти лет с разрешения заведующей уборщица не исполняла трудовые обязанности, зарплату в размере около 98 тыс. рублей получала обвиняемая. В течение года также не исполнялись обязанности младшего воспитателя, зарплату на 10,9 тыс. рублей получила заведующая. Все полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Совокупный ущерб бюджету Волжского района составил почти 633 тыс. рублей.

По уголовному делу проведено две почерковедческие экспертизы, допрошено свыше 60 свидетелей, материалы дела составили 11 томов. На автомобиль обвиняемой был наложен арест. Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургском районе Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом «Соловушка». Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

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