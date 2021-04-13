Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, в лене Кальмар, расположенном на юго-востоке Швеции, стартовала третья фаза кампании вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Отмечается, что лен Кальмар продвинулся в деле иммунизации населения от COVID-19 так далеко, что он стал первым регионом Швеции, вступившим в предпоследнюю фазу кампании по вакцинации.

Теперь записаться на прием и поставить прививку смогут граждане 1957−1961 годов рождения.

В связи с увеличением поставок вакцин региональные власти стали обладать еще большим количеством доступных доз.

«Вот почему мы считаем, что теперь у нас есть возможность перейти к третьей фазе. С сегодняшнего дня каждый в этой возрастной группе получит письмо домой с инструкциями о том, как записаться на прием для вакцинации», — заявила в пресс-релизе Мари Рагнарссон, отвечающая за распределение вакцин в Кальмаре.

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