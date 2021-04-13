Москва, , 11:32 — REGNUM За последние две недели официальные лица России и Китая отметились схожими заявлениями, касающимися биологических лабораторий Соединённых Штатов, которые в огромном количестве расплодились у российских и китайских границ. Сначала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, а позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявили, что США нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

По словам китайского МИД, чем занимаются в этих лабораториях, не знают даже правительства стран размещения, а подобные учреждения напоминают Форт-Детрик в Мэриленде. Эксперты Института РУССТРАТ напомнили, что в Форт-Детрик американские военные биологи десятилетиями работают надо абсолютно засекреченные проектами. В Китае отметили, что в районах, прилегающих к лабораториям, часто вспыхивают заболевания, не характерные для этих регионов.

В свою очередь Николай Патрушев прямо ответил на вопрос корреспондента о подозрениях, что американские лаборатории не являются мирными санэпидстанциями, а заняты разработкой биологического оружия: «У нас есть веские основания предполагать, что это именно так».

В институте РУССТРАТ отметили, что Соединённые Штаты — единственная страна, не желающая создавать механизм верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Если американские учёные не заняты разработкой биологического оружия, то совершенно непонятно, почему государство препятствует появлению механизма верификации КБТО.

Происходящее, отмечают эксперты института, — не что иное как скоординированная информационная атака Москвы и Пекина на Вашингтон. США обвиняются в разработке биологического оружия, а также не исключён вариант, что пандемия коронавируса произошла в результате лабораторной ошибки, либо умышленной утечки из американской биолаборатории.

Если удастся предоставить тому убедительные доказательства или «хотя бы даже посеять мысль в мировом общественном мнении», человечество не простит такого Вашингтону. В таком случае можно констатировать поражение США в глобальной ментальной войне и как следствие — проигрышу в глобальной конкуренции великих держав, заключают эксперты.