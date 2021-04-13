Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Управление ФССП России по Свердловской области объявило в розыск несовершеннолетнего ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Приставы разыскивают трёхлетнюю Полину Б. в рамках розыскного дела. «По имеющейся информации разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Георгием Б.», — уточнили в управлении.

Отца подозревают в похищении ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали мужчину за похищение своей дочери.

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