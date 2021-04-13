Джакарта, , 11:28 — REGNUM Правительство Индонезии подчеркнуло, что вакцинация против COVID-19 распространится только на дипломатов и международные организации, сообщает Sindonews.

Это заявление было передано министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкиным после встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

Великобритания и Индонезия имеют возможность координировать свои действия в процессе председательства Великобритании в группе стран G7 в 2021 году и председательства Индонезии в G20 в 2022 году, чтобы помочь миру справиться с вызовами пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что цифровая экономика в стране развивается быстрее, чем в других странах Юго-Восточной Азии.

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