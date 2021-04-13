Воронеж, , 11:27 — REGNUM Деятельность организованной преступной группы, незаконно обналичивавшей сертификаты на материнский капитал, пресечена в Воронеже сотрудниками ЭБиПК ГУ МВД России по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в состав группы вошли две местные жительницы, 33 и 56 лет, и двое местных жителей, 51 и 59 лет. Они подозреваются в мошенничестве при получении выплат из средств материнского капитала. Как полагает следствие, подозреваемые подыскивали женщин, имеющих право на получение маткапитала и желающих улучшить свои жилищные условия. Они убеждали женщин в законности своих действий и склоняли их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на покупку жилья. После этого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов, в том числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. После обналичивания сертификатов матери получали часть денег и недвижимость, при том, что ее фактическая стоимость была в разы ниже заявленной.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выявлено четыре эпизода, сумму причиненного ущерба оценили в более 1 млн 700 тысяч рублей.